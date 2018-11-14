США притормозили санкции

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Новых санкций Вашингтона против Москвы в ближайшее время не будет. Конгресс просто не успевает рассмотреть этот законопроект, пишет Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов.
Как заявили законодатели, у них сейчас масса других вопросов, требующих безотлагательного обсуждения. В частности, срочно требуется рассмотреть возможности выделения бюджетных средств на финансирование деятельности ряда правительственных структур. Подвис долгожданный законопроект по аграрной политике.
"У нас не очень много времени. Это будет настоящей гонкой, если только все не останутся здесь на Рождество", – приводит РБК комментарий сенатора от штата Техас Джона Корнина.
Такое же мнение высказал сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес. Он считает, что у конгресса вряд ли дойдут руки до голосования по антироссийским санкциям до Нового года.
Обновленный состав Конгресса США был избран 6 ноября. По итогам голосования большинство в нижней палате получили демократы, контроль в верхней палате – Сенате – остался за республиканцами.
Ожидалось, что после промежуточных выборов обновленный Конгресс утвердит очередной пакет мер против РФ, касающийся, в частности, замораживания счетов российских госбанков и запрет на покупку бумаг российского госдолга.
Между тем в Кремле не спешат комментировать планы Вашингтона по новым ограничительным мерам. Однозначно одно – любые санкции приведут к осложнению российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В эфире телеканала "Дождь" он отметил, что "Америка стала в последнее время непредсказуемой", и это на самом деле большая проблема, "потому что эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира – конечно, это предмет для глубокой обеспокоенности всех".
В то же время в Москве считают, что пора правильно применять терминологию к происходящему. Те ограничения против других экономик, которые вводят США, не следует называть "санкциями". "Санкции – это то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения … Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова "ограничения" или "рестрикции", - цитирует ТАСС слова Пескова.
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