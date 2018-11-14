США притормозили санкции

Новые сенаторы решили не торопиться с усилением антироссийских мер

Новых санкций Вашингтона против Москвы в ближайшее время не будет. Конгресс просто не успевает рассмотреть этот законопроект, пишет Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов.

Как заявили законодатели, у них сейчас масса других вопросов, требующих безотлагательного обсуждения. В частности, срочно требуется рассмотреть возможности выделения бюджетных средств на финансирование деятельности ряда правительственных структур. Подвис долгожданный законопроект по аграрной политике.

​"У нас не очень много времени. Это будет настоящей гонкой, если только все не останутся здесь на Рождество", – приводит РБК комментарий сенатора от штата Техас Джона Корнина.

Такое же мнение высказал сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес. Он считает, что у конгресса вряд ли дойдут руки до голосования по антироссийским санкциям до Нового года.

Обновленный состав Конгресса США был избран 6 ноября. По итогам голосования большинство в нижней палате получили демократы, контроль в верхней палате – Сенате – остался за республиканцами.

Ожидалось, что после промежуточных выборов обновленный Конгресс утвердит очередной пакет мер против РФ, касающийся, в частности, замораживания счетов российских госбанков и запрет на покупку бумаг российского госдолга.

Между тем в Кремле не спешат комментировать планы Вашингтона по новым ограничительным мерам. Однозначно одно – любые санкции приведут к осложнению российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В эфире телеканала "Дождь" он отметил, что "Америка стала в последнее время непредсказуемой", и это на самом деле большая проблема, "потому что эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира – конечно, это предмет для глубокой обеспокоенности всех".

В то же время в Москве считают, что пора правильно применять терминологию к происходящему. Те ограничения против других экономик, которые вводят США, не следует называть "санкциями". "Санкции – это то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения … Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова "ограничения" или "рестрикции", - цитирует ТАСС слова Пескова.