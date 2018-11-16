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Киев потребовал защитить Украину санкциями

Фото: www.globallookpress.com
Власти Незалежной опасаются за свою свободу и демократию

Антироссийские санкции должны продлеваться. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Павел Климкин, выступая в вашингтонском Фонде наследия.

По его словам, Москва пытается "уничтожить свободную и демократическую Украину", но западные меры давления помогают Киеву выдерживать атаку.

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"Существующие санкции в отношении РФ не только должны оставаться в силе, они должны быть усилены в дальнейшем", – сделал вывод Климкин, передает ТАСС.

США ввели санкции против РФ в 2014 г., после госпереворота в Киеве и решения жителей Крыма воссоединиться с Россией. Американские шаги поддержали в Евросоюзе. С тех пор санкции США и ЕС неоднократно продлевались, несмотря на призывы ряда европейских деятелей прекратить бессмысленное противостояние с Москвой.

Киев ввел собственный пакет мер против Москвы. В ноябре 2018 г. российское правительство объявило ответные меры на недружественные действия украинской стороны.

Николай ВИКТОРОВ
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