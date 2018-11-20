Центробанк признал действенность санкций США

Американское давление не останется незамеченным российской экономикой

Новые ограничительные меры, которые Вашингтон планирует ввести против Москвы, будут менее страшны, чем те, которые Россия уже испытала. В этом убежден директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

"Мы не готовы утверждать, что все негативные последствия, с которыми мы можем столкнуться, скажутся на нас совсем уж безболезненно и что никакого эффекта на российскую экономику это не окажет. Это, безусловно, не так", – признал он. В то же время он рекомендовал не переоценивать это потенциальное влияние.

"Эффект на экономику будет в большинстве сценариев гораздо слабее, чем тот эффект, который мы наблюдали в 2014-2015 годах", – приводит РИА "Новости" слова представителя ЦБ.

В настоящее время на рассмотрении Конгресса США находится законопроект, затрагивающий деятельность российских госбанков. Точные формулировки не раскрыты, но эксперты предполагают, что речь может идти о запрете Внешэкономбанку, Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Промсвязьбанку иметь долларовые счета. После выборов в США 6 ноября парламентарии еще не обсуждали данный законопроект.