Подсчитаны убытки России от санкций

Потери могли быть гораздо больше

США и Евросоюзу впору кусать локти – их ограничительные меры всерьез не пошатнули российскую экономику. Для ее стабилизации накапливается достаточно резервов, чем озаботилось руководство страны.

Так, согласно данным Bloomberg, из-за санкций четырехлетней давности наша экономика потеряла всего 6%. Впрочем, до конца неясно, только ли из-за них. Ведь темпы ее роста могли замедлиться также на фоне падения нефтяных цен и других факторов.

Однако нет сомнений в том, что существенный вклад в вышеназванную цифру внесли именно американские и европейские "репрессии". В этом году фактический ВВП страны уступил 10% потенциальному, на что, по мнению экспертов, могли также оказать давление таргетирование инфляции ЦБ и "sale" активов на развивающихся рынках.

Хоть ожидаемого волнения санкции и не принесли, но вряд ли к 2021 г. темпы роста российской экономики превысят 3%, убеждены аналитики. Правда, по их словам, есть одно но.

"Это возможно, но такой темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности", – цитирует Bloomberg Economics Скотта Джонсона.