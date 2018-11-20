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Теперь за нефть: Вашингтон снова ударил санкциями по России

В черные списки попали две компании

О новых ограничительных мерах сообщил Минфин США.

Как стало известно, речь идет о российских компаниях Global Vision Group и "Промсырьеимпорт". Американцы подозревают их в поставках нефти из Ирана в Сирию. Об этом говорится на официальном сайте управления по контролю над иностранными активами.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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