Теперь за нефть: Вашингтон снова ударил санкциями по России

В черные списки попали две компании

О новых ограничительных мерах сообщил Минфин США.

Как стало известно, речь идет о российских компаниях Global Vision Group и "Промсырьеимпорт". Американцы подозревают их в поставках нефти из Ирана в Сирию. Об этом говорится на официальном сайте управления по контролю над иностранными активами.