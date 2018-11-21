США заморозили "адские" санкции против РФ

Наказать Россию за отравление Скрипалей оказалось сложнее, чем ожидалось

Власти США на некоторое время снимут с повестки дня вопрос о введении против нашей страны очередного пакета ограничительных мер. Об этом журналистам сообщил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.



По его словам, Конгресс вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении России раньше марта или апреля следующего года. Кроме того, меры за применение химоружия могут быть также отложены на фоне снижения градуса антикремлевской риторики.

"Законопроекты о санкциях против России сейчас не рассматривают в особом порядке. Они должны пройти нормальные процедуры обсуждения, пересмотра, консультаций. Для этого нужно время, и при этом эмоций сейчас меньше", – приводит слова Родзянко издание "Русская весна".

Он уточнил, что предварительные выводы указывают на отсутствие вмешательства Москвы в промежуточные выборы в США. Поэтому усиление давления сейчас не выглядит вероятным. Кроме того, по словам главы AmCham, сейчас вообще не обсуждается самый жесткий пакет санкций, который бы блокировал операции ряда крупных российских банков.

Ранее Родзянко заявлял о том, что вторая волна санкций США против РФ в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии неизбежна. "Наверно, да, потому что это в законе написано и решение объявлено, теперь осталось только ждать, что же будет из этого списка выбрано и как это будет выглядеть", – говорил он (цитируется по РИА "Новости").

Введение санкций в чем-то поможет и американскому, и российскому бизнесу. Этот шаг не улучшит ситуацию, но хотя бы прояснит ее. "А сейчас ситуация полная ожидания неизвестного, люди должны учитывать в своем планировании, в своих сценариях все варианты, а особенно варианты, которые написаны на бумаге, которые могут иметь силу закона", – отметил руководитель палаты.

К этому он добавил, что введение санкций против государственных банков в части операций с долларами и на обслуживание госдолга России выглядит "крайне маловероятным", поскольку это "никому не выгодно".

Накануне Вашингтон ввел санкции против российских компаний Global Vision Group и "Промсырьеимпорт" за поставки нефти из Ирана в Сирию. В МИД России на это отреагировали незамедлительно, заявив, что власти США фактически обвинили нашу страну в поддержке террористов и стремлении помешать восстановлению Республики.

"Основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении. В итоге получается неуклюже", – говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства. Стараясь надавить на Россию, "Вашингтон раз за разом демонстрирует свою неспособность заставить нашу страну изменить самостоятельную линию на мировой арене", добавили в МИД.