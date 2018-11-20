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США угрожают задавить любого санкциями за помощь Асаду

Башар Асад. Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон раскрыл ирано-российскую схему поставок нефти в Сирию

Соединенные Штаты предупредили о тяжелых последствиях всех, кто поставляет нефть в САР или пытается обойти американские санкции в отношении Ирана. С такими угрозами сегодня выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Американец по ходу заклеймил Москву, Дамаск и Тегеран.

"Сегодняшние действия Минфина, направленные против российско-иранской схемы поставок нефти, которая реализуется для оказания содействия (президенту Сирийской Арабской Республики Башару) Асаду и финансирования группировки "Хезболлах" и движения ХАМАС, посылают четкий сигнал: каждый, кто поставляет нефть в Сирию или пытается обойти американские санкции, введенные против Ирана за его террористическую деятельность, столкнется с тяжелыми последствиями", – начирикал вашингтонский ястреб в Twitter.

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Также он добавил, что главе и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи "следует осознать: действительно, использование денег иранского народа во благо иранского народа важнее, чем изобретение схем для финансирования Асада, "Хезболлах", ХАМАС и других террористов".

Ранее во вторник Минфин США внес в санкционные списки шесть физических лиц и три организации за участие в поставках нефти Дамаску. Среди попавших в черные списки – российские компании Global Vision Group, "Промсырьеимпорт" и первый замгендиректора этой компании Андрей Догаев.

Под ограничениями оказались два гражданина Ирана, один ливанец, один сириец и один гражданин Ирака, а также зарегистрированная в Иране компания Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical.

Американцы утверждают, что Global Vision Group и сириец Мохаммед Амер Альшвики, владеющий, по данным Вашингтона, этим предприятием, якобы играли ключевую роль в схеме по поставкам нефти в САР, а затем в передаче денег спецподразделению "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана), пишет ТАСС.

И все это происходит на фоне расследования жестокого убийства колумниста The Washington Post Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии, т.е. лучших друзей США. Причем американский лидер Дональд Трамп сегодня допустил, что наследный принц СА Мохаммед бен Салман знал об этом. Но это же "наш сукин сын", а не какой-то там кровавый тиран Асад.

"Преступление против Джамаля Хашукджи ужасное, и наша страна его не одобряет", – заявил хозяин Белого дома.

Более того, данное жестокое убийство, совершенное руками саудовских силовиков в дипмиссии, не является поводом рвать отношения с Эр-Риядом. Бизнес есть бизнес, чего уж там.

"Мы можем никогда не выяснить все факты вокруг убийства Хашукджи. Но в любом случае мы продолжим отношения с Саудовской Аравией, ведь она была прекрасным союзником в столь важной борьбе против Ирана. Соединенные Штаты намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии в интересах своей страны, Израиля и других партнеров США в регионе", – провозгласил Трамп.

Он подчеркнул, кому на руку будет разрыв связей Вашингтона с Эр-Риядом в военном сотрудничестве, а именно Москве и Пекину.

"Если мы необдуманно отменим эти контракты, Россия и Китай получат огромные выгоды и с радостью возьмут все эти новообретенные сделки. Это будет прекрасный подарок им прямо от Соединенных Штатов", – цитирует РИА "Новости" заявление Трампа.

Елена УСОВА
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