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В Чехии нашли главного врага Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com
"Угрозой" спокойствию стран ЕС привычно назвали Россию

В Праге заявили о необходимости противостоять "опасности", которую представляет наша страна.

С тревожным заявлением выступил глава чешского МИД. Занявший этот пост лишь в середине октября Томаш Петршичек незамедлительно взялся за дело. По его словам, нельзя сидеть сложа руки – пора дать отпор так называемому агрессору. Правда, о чем конкретно идет речь, дипломат не сообщил, туманно заявив о "распространении дезинформации" и "гибридных угрозах". Об этом сообщает Radio Praha.

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Никаких доказательств и фактов Петршичек привычно не привел, сославшись лишь на доклады разведки, которые нужно воспринимать "очень серьезно".

Примечательно, что столь агрессивно настроен лишь он. Остальные представители Чехии придерживаются другого мнения в отношении России. Так, премьер Андрей Бабиш и глава государства Милош Земан неоднократно заявляли о необходимости диалога с нашей страной. Чешский лидер, кроме того, не раз указывал на неэффективность антироссийских санкций.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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