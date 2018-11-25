"Угрозой" спокойствию стран ЕС привычно назвали Россию

В Праге заявили о необходимости противостоять "опасности", которую представляет наша страна.

С тревожным заявлением выступил глава чешского МИД. Занявший этот пост лишь в середине октября Томаш Петршичек незамедлительно взялся за дело. По его словам, нельзя сидеть сложа руки – пора дать отпор так называемому агрессору. Правда, о чем конкретно идет речь, дипломат не сообщил, туманно заявив о "распространении дезинформации" и "гибридных угрозах". Об этом сообщает Radio Praha.

Никаких доказательств и фактов Петршичек привычно не привел, сославшись лишь на доклады разведки, которые нужно воспринимать "очень серьезно".

Примечательно, что столь агрессивно настроен лишь он. Остальные представители Чехии придерживаются другого мнения в отношении России. Так, премьер Андрей Бабиш и глава государства Милош Земан неоднократно заявляли о необходимости диалога с нашей страной. Чешский лидер, кроме того, не раз указывал на неэффективность антироссийских санкций.