Чехи опасаются танков из России

В Праге вспоминают советское вторжение

Ровно полвека назад произошло событие, которое не любили вспоминать ни в СССР, ни в современной России: 21 августа 1968 г. Москва ввела войска в Чехословакию, окончательно положив конец реформам "Пражской весны".

Определенную пользу для себя из этой годовщины уже извлекли украинцы, проживающие в Праге. Во время акции у российского посольства в понедельник было замечено немало "жовто-блакитных" флагов. Расторопные уроженцы Незалежной быстро провели аналогию "Украина – Чехословакия" и приравняли СССР к сегодняшней России. Идею подхватили некоторые из чехов, в эти дни на витринах магазинов в Праге можно увидеть антисоветские надписи.

Вместе с тем нужно признать, что Россия хоть и сохранила часть имперских амбиций, доставшихся в наследство от СССР, сейчас далека от той власти, которой Кремль обладал на территории Восточной Европы в разгар холодной войны. А если вспомнить количество войск Варшавского договора и стран НАТО, готовых броситься друг на друга по первому приказу, все сегодняшние "напряженные отношения с альянсом" покажутся "детским садом".

В1968 г. в Кремле не без оснований полагали, что реформы первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчека, которые должны были привести к "социализму с человеческим лицом", просто развалят блок стран Варшавского договора и СССР потеряет ЧССР.





Дубчек разрешил создавать на предприятиях советы рабочего самоуправления, фактически отменил цензуру в СМИ – появились новые газеты, откровенно критикующие советский строй. Если бы Чехословакия была отдельным государством, в Кремле возможно, это бы и стерпели, но страна входила в список стран Варшавского договора, а послабление могло вызвать целую волну массовых протестов и, как следствие, раскол восточноевропейского социалистического блока. В разгар холодной войны это было равносильно проигрышу решающего сражения, которое могло развалить Советский Союз гораздо раньше 1991 года.

СССР не просто ввел танки в Прагу. Была подготовлена масштабная операция "Дунай". Объединенная группировка войск на конечном этапе насчитывала полмиллиона человек. Со стороны СССР было 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолетных полка; Польша командировала 5 пехотных дивизий, менее значительным был контингент у венгров, болгар и восточных немцев. Последние и вовсе остались на границе в качестве резерва.





Операция началась в ночь на 21 августа. На всю боевую технику, которая участвовала во вторжении, нанесли белые полосы. Согласно приказу, вся техника без полос подлежала нейтрализации, а в случае сопротивления должна была быть уничтожена.

Ночью части 20-й гвардейской армии из Группы советских войск в Германии установили контроль над основными стратегическими объектами Праги. Одновременно в чешской столице и Брно высадились две советские воздушно-десантные дивизии. Они блокировали аэродромы, на которых начали принимать советские транспортники с десантом и боевой техникой.

В 4:30 в здание ЦК ворвались советские десантники и задержали всех присутствовавших, в том числе Дубчека. Позже верхушку вывезли в Москву.

К концу дня 21 августа 24 дивизии стран Варшавского договора заняли основные объекты на территории Чехословакии. Правительство Республики призвало жителей избегать кровопролития, чтобы не повторились события 1956 г. в Венгрии, когда погибло несколько тысяч человек.

Чехи сбивали на домах все таблички и указатели, чтобы замедлить продвижение советских войск, в магазинах продавцы спрятали карты Праги. В результате быстро установить контроль над СМИ не удалось, и новое правительство заранее объявили предателями. Против вторжения с востока оказался весь народ, с чем в Кремле не могли не считаться.

В результате после длительных переговоров 11 сентября танки ушли из Праги. Но часть войск осталась в ЧССР в целях "обеспечения безопасности социалистического содружества".