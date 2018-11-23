Попытки США изолировать Россию признали безрезультатными

Пока американцы занимаются глупостями, продиктованными тщеславием, влияние россиян только растет

В последние годы Россия расширяет военно-политическое и экономическое партнерство с разными странами и даже с ЕС, несмотря на санкции. Это говорит лишь о том, что голос Москвы на международной арене постоянно усиливается. И в этом отчасти нам помогают Соединенные Штаты.

Ни одна страна не может сейчас соперничать с Россией в успешности дипломатии. При этом американцы не видят этого и упорно пытаются изолировать россиян в области внешней политики. Подобные действия можно назвать лишь скудоумием. Ведь они вызывают ровно противоположный эффект.

Такое громкое заявление сделал в разговоре с журналом The Nation заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн. Он считает, что попытки лишить Россию, огромную страну, влияния – это "тщеславная глупость".

Историк отметил, что сейчас Россия является лидером сразу нескольких важнейших переговорных процессов – по Сирии, Афганистану, Сербии и Косово.

Коэн посоветовал Вашингтону, чья милитаристская внешняя политика оставляет желать лучшего, взять на заметку поведение Москвы. Американцам нужно забыть об идее подчинить россиян своим взглядам на мироустройство, чтобы самим не оказаться в еще большей изоляции, чем сейчас.

Отношения России и США ухудшились после госпереворота на Украине и присоединения Крыма в 2014 году.