Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Попытки США изолировать Россию признали безрезультатными

Фото: www.globallookpress.com
Пока американцы занимаются глупостями, продиктованными тщеславием, влияние россиян только растет

В последние годы Россия расширяет военно-политическое и экономическое партнерство с разными странами и даже с ЕС, несмотря на санкции. Это говорит лишь о том, что голос Москвы на международной арене постоянно усиливается. И в этом отчасти нам помогают Соединенные Штаты.

Ни одна страна не может сейчас соперничать с Россией в успешности дипломатии. При этом американцы не видят этого и упорно пытаются изолировать россиян в области внешней политики. Подобные действия можно назвать лишь скудоумием. Ведь они вызывают ровно противоположный эффект.

Такое громкое заявление сделал в разговоре с журналом The Nation заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн. Он считает, что попытки лишить Россию, огромную страну, влияния – это "тщеславная глупость".

Историк отметил, что сейчас Россия является лидером сразу нескольких важнейших переговорных процессов – по Сирии, Афганистану, Сербии и Косово.

Коэн посоветовал Вашингтону, чья милитаристская внешняя политика оставляет желать лучшего, взять на заметку поведение Москвы. Американцам нужно забыть об идее подчинить россиян своим взглядам на мироустройство, чтобы самим не оказаться в еще большей изоляции, чем сейчас.

Отношения России и США ухудшились после госпереворота на Украине и присоединения Крыма в 2014 году.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россию поразила новая чума

Безалаберность аграриев привела к проблеме, у которой пока нет решения

"Турецкому потоку" проложили путь

Трубопровод протянут через четыре государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей