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В последние годы Россия расширяет военно-политическое и экономическое партнерство с разными странами и даже с ЕС, несмотря на санкции. Это говорит лишь о том, что голос Москвы на международной арене постоянно усиливается. И в этом отчасти нам помогают Соединенные Штаты.
Ни одна страна не может сейчас соперничать с Россией в успешности дипломатии. При этом американцы не видят этого и упорно пытаются изолировать россиян в области внешней политики. Подобные действия можно назвать лишь скудоумием. Ведь они вызывают ровно противоположный эффект.
Такое громкое заявление сделал в разговоре с журналом The Nation заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн. Он считает, что попытки лишить Россию, огромную страну, влияния – это "тщеславная глупость".
Историк отметил, что сейчас Россия является лидером сразу нескольких важнейших переговорных процессов – по Сирии, Афганистану, Сербии и Косово.
Коэн посоветовал Вашингтону, чья милитаристская внешняя политика оставляет желать лучшего, взять на заметку поведение Москвы. Американцам нужно забыть об идее подчинить россиян своим взглядам на мироустройство, чтобы самим не оказаться в еще большей изоляции, чем сейчас.
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