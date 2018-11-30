Украинских моряков переводят в Москву

Дожидаться суда нарушители госграницы будут в столичном СИЗО

Офицерский состав экипажей кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября за незаконное пересечение государственной границы и отказ подчиниться требованиям российских пограничников, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

"Командный состав переводят в Москву", – рассказала она ТАСС в пятницу, 30 ноября. По ее словам, заниматься этим делом будут московские следователи. Лубина напомнила, что по решению суда задержанные граждане Украины арестованы на два месяца, до 25 января. Жалоб на содержание ни от кого не поступало.

Три украинских военных корабля 25 ноября без предупреждения нарушили морскую границу РФ. В результате силовой операции они были задержаны. Находившиеся на борту 24 украинца – моряки и офицеры ВМС и СБУ отправлены под стражу. Они подозреваются по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".



