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Украинских моряков переводят в Москву

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Дожидаться суда нарушители госграницы будут в столичном СИЗО

Офицерский состав экипажей кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября за незаконное пересечение государственной границы и отказ подчиниться требованиям российских пограничников, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

"Командный состав переводят в Москву", – рассказала она ТАСС в пятницу, 30 ноября. По ее словам, заниматься этим делом будут московские следователи. Лубина напомнила, что по решению суда задержанные граждане Украины арестованы на два месяца, до 25 января. Жалоб на содержание ни от кого не поступало.

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Три украинских военных корабля 25 ноября без предупреждения нарушили морскую границу РФ. В результате силовой операции они были задержаны. Находившиеся на борту 24 украинца – моряки и офицеры ВМС и СБУ отправлены под стражу. Они подозреваются по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации".


Николай ВИКТОРОВ
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