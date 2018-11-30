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Трамп удостоился похвалы Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Украинский лидер красноречиво прокомментировал действия американского союзника

Решение главы Белого дома Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине лидер Незалежной Петр Порошенко воспринял с ликованием.

"Вот так действуют великие лидеры!" – написал он в Twitter.

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Привычку строчить послания народу в соцсетях Порошенко перенял от американского партнера. Трамп – давний любитель сообщить нечто важное в Twitter. Причем, как и заокеанский учитель, глава Украины предпочитает писать твиты по-английски. Вот и в этот раз он даже не сопроводил сообщение украинским переводом.

Подписчики Порошенко рекомендовали ему охладить пыл.

"Вы знаете реальную причину, по которой он (Трамп) не может встретиться с Путиным. Это не имеет никакого отношения к инциденту в Керченском проливе. Трамп находится под огнем в США за свои связи с Россией. Так что он заботится не о ваших проблемах", – сообщил президенту пользователь Dee N Tee‏.

"Великие лидеры решают проблемы, а не убегают от них", – написал Guido Fawkes‏.

"Подумать только, а ведь еще совсем недавно вы какими только паскудными словами не ругали @realDonaldTrump, когда поддерживали бабушку @HillaryClinton", – припомнил PST.  

Некоторые предпочли не ввязываться в дискуссии и ограничились публикацией картинок вместо комментария. Получилось еще более красноречиво.

Фоторепортаж
Прорыв к Мариуполю был спланированной провокацией
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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