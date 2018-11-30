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Нечего здесь делать: Украина запретила посещать страну мужчинам из России

Фото: AP/TASS
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Порошенко не теряет надежды отомстить Москве

Госпогранслужба Украины сообщила, что больше не пустит мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет на территорию страны. Об этом рассказал глава ведомства Петр Цигикал.

"На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола", – цитирует его телеканал "360".

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Ранее Киев запретил въезд иностранцам в Крым со стороны Украины.

Новую волну конфликта между Россией и Незалежной спровоцировали корабли ВМС Украины, которые с расчехленным оружием вторглись в территориальные воды России 25 ноября. На требование российских пограничников остановиться не реагировали. В результате силовой операции нарушители были задержаны и препровождены в Керчь. Украинские военные моряки арестованы на 2 месяца. Киев отреагировална это введением военного положения в приграничных регионах страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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