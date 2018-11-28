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Украинский МИД ответил на арест моряков

В Москву "полетела" нота протеста

Внешнеполитическое ведомство Незалежной послало российской стороне дипломатическое письмо. Нота протеста отправлена накануне, 27 ноября.

Причина дипломатического воздействия очевидна. Таким образом Киев ответил на задержание моряков, нарушивших госграницу. 

"Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину", – говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три судна Незалежной с 24 военнослужащими. Их арестовали на 2 месяца.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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