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Крым защитили при помощи С-400

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Четвертый дивизион ЗРК прикрыл полуостров от Украины

Полуостров получил очередное усиление системы противовоздушной обороны (ПВО). Дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Триумф" заступил на боевое дежурство на севере Крыма, в 20 км от российско-украинской границы. Об этом сообщили на Черноморском флоте.

"Сегодня в Джанкое боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма", – сообщил глава отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

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Соответствующий приказ поступил от командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова. Боевые расчеты выдвинулись на позиции, где развернут пусковые установки и начнут отслеживать цели, передает РИА "Новости".

В настоящее время на полуострове развернуты три дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Триумф" – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя. О намерении развернуть четвертый дивизион С-400 было объявлено накануне.

Крымские политики считают такое решение оправданным. Об этом в интервью RT заявил депутат Государственного совета (парламента) республики Владислав Ганжара.

"Сегодня количество угроз и вызовов, стоящих... перед нашей страной, связанных с Республикой Крым, с акваторией Черного моря, возрастает. Безопасность полуострова должна быть обеспечена на самом высоком уровне, что и делается. Поэтому развертывание дополнительных средств ПВО в качестве наиболее современных комплексов С-400 позволяет всем противникам и оппонентам дать четкий ответ, что любая угроза будет нивелирована", – отметил народный избранник.

Решение о переброске в Крым дополнительных ракетных комплексов С-400 и "Бал" и о размещении на полуострове автоматизированной системы технического контроля "Рубеж" было принято после инцидента в Керченском проливе. Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили государственную границу РФ в районе Крымского моста и были задержаны российскими пограничниками. Москва назвала действия украинской стороны провокацией, Киев объявил о введении в ряде регионов страны военного положения.

Андрей ФИЛАТОВ
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