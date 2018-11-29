Крым защитили при помощи С-400

Четвертый дивизион ЗРК прикрыл полуостров от Украины

Полуостров получил очередное усиление системы противовоздушной обороны (ПВО). Дивизион новейших зенитных ракетных комплексов "Триумф" заступил на боевое дежурство на севере Крыма, в 20 км от российско-украинской границы. Об этом сообщили на Черноморском флоте.



"Сегодня в Джанкое боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма", – сообщил глава отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

Соответствующий приказ поступил от командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова. Боевые расчеты выдвинулись на позиции, где развернут пусковые установки и начнут отслеживать цели, передает РИА "Новости".

В настоящее время на полуострове развернуты три дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Триумф" – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя. О намерении развернуть четвертый дивизион С-400 было объявлено накануне.

Крымские политики считают такое решение оправданным. Об этом в интервью RT заявил депутат Государственного совета (парламента) республики Владислав Ганжара.

"Сегодня количество угроз и вызовов, стоящих... перед нашей страной, связанных с Республикой Крым, с акваторией Черного моря, возрастает. Безопасность полуострова должна быть обеспечена на самом высоком уровне, что и делается. Поэтому развертывание дополнительных средств ПВО в качестве наиболее современных комплексов С-400 позволяет всем противникам и оппонентам дать четкий ответ, что любая угроза будет нивелирована", – отметил народный избранник.

Решение о переброске в Крым дополнительных ракетных комплексов С-400 и "Бал" и о размещении на полуострове автоматизированной системы технического контроля "Рубеж" было принято после инцидента в Керченском проливе. Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили государственную границу РФ в районе Крымского моста и были задержаны российскими пограничниками. Москва назвала действия украинской стороны провокацией, Киев объявил о введении в ряде регионов страны военного положения.