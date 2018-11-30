"Панцирь-С" перебрасывают в Крым

РФ активно укрепляет ПВО

Дивизион зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С перебросили в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Комплексы поступили в рамках программы перевооружения войск военного округа", – цитирует РИА "Новости" представителя ЮВО. При этом ряд экспертов связывает укрепление ПВО Крыма в связи с конфликтом в Керченском проливе, а также введением военного положения на Украине.

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Ранее на полуостров доставили еще один дивизион С-400 и установили его у Джанкоя, в 20 километрах от украинской границы. Это уже четвертый дивизион ЗРК в Крыму, еще три дислоцируются под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

Кроме того, ранее из Севастополя поближе к Керчи перевезли береговой ракетный комплекс "Бал". Что касается "Панциря-С", то этот ЗРК уже есть у российских военных в Крыму. Летом в районе Керчи прошли учебные стрельбы с применением этого комплекса.



