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Керченский пролив закрыли

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Судоходство прекратилось с вечера 28 ноября

В Росморречфлоте предупредили об угрозе для судов.

Керченский пролив закрыли из-за непогоды. Для Азовского моря и пролива специалисты выпустили штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

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Есть опасность обледенения для судов, рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

"Прогноз пока неблагоприятный, улучшения погоды следует ждать не ранее конца субботы, а скорее всего в воскресенье", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Керченский пролив уже закрывали для гражданского судоходства, но по другой причине. После того, как украинские корабли незаконно пересекли российскую границу и направились к Крымскому мосту, движение судов временно останавливали в целях безопасности.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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