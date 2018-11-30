Нибиру
- В океане увидели знак скорого конца света
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Не за горами: названа новая дата конца света
В Росморречфлоте предупредили об угрозе для судов.
Керченский пролив закрыли из-за непогоды. Для Азовского моря и пролива специалисты выпустили штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.
Есть опасность обледенения для судов, рассказали в пресс-службе Росморречфлота.
"Прогноз пока неблагоприятный, улучшения погоды следует ждать не ранее конца субботы, а скорее всего в воскресенье", – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Керченский пролив уже закрывали для гражданского судоходства, но по другой причине. После того, как украинские корабли незаконно пересекли российскую границу и направились к Крымскому мосту, движение судов временно останавливали в целях безопасности.
Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях
Россия ответит на действия украинских властей, но не зеркально