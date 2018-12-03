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Fox News: Москва готовилась к "атаке" в Керченском проливе

Фото: mil.ru
Американцы всеми силами пытаются оправдать порошенковскую провокацию в Черном море

Западные СМИ продолжают за уши вытягивать версии и факты, которыми можно было бы обвинить Россию в неправомочных действиях 25 ноября в отношении нарушивших нашу госграницу в Керченском проливе украинских военных кораблей. На этот раз отличился американский телеканал Fox News, связавший развертывание Москвой ракетных батарей С-400 в Крыму с задержанием трех судов ВМС Украины.

Издание выдало материал как эксклюзив, поскольку к ним попали спутниковые снимки, сделанные в воскресенье, 2 декабря, на которых снят ЗРК С-400 "Триумф" на авиабазе "Джанкой". Ссылаясь на отчет ImageSat International , издание пишет, что инфраструктура боевого расчета начала готовиться Россией еще до событий в Керченском проливе, приведших к "новой напряженности между" Москвой и Киевом.

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В апреле 2018 г. снимки этого же места показали голые земли, а строительство закончилось к 10 ноября, т.е. за две недели до недавней эскалации, отмечается в публикации.

Изображение авиабазы Джанкоя, снятое в воскресенье, подтверждает наличие там ракетных комплексов: восемь установок С-400 разделены на четыре группы, они находятся в юго-западной части базы. Также рядом с ними расположены две радиолокационные системы и несколько грузовиков. "Предполагается, что один из них будет носить ракеты С-400", пишет издание.

Ну, тот факт, что Россия укрепляет полуостров после бесконечных угроз со стороны разных киевских деятелей о необходимости то подорвать Крымский мост, то начать атаковать регион с Азовского моря, далеко не новость. И произошедшая провокация под непосредственным руководством президента Незалежной Петра Порошенко в Черном море, когда рейдовый буксир "Яны Капу" и бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС Украины вторглись в пределы России и не подчинялись в течение долгих часов законным требованиям Погранслужбы РФ, лишь подтолкнула Москву к активным шагам.

Сегодня же стало известно, что расчеты ракетных комплексов Черноморского флота "Бал" и "Бастион" начали плановые тренировки по нанесению ударов по морским целям.

"Личный состав стартовых батарей отрабатывает способы размещения техники на различных позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", – сообщает пресс-служба ЧФ РФ. Подчеркивается, что целью данного учения является совершенствование навыков ракетчиков "в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки".

А из Незалежной пришла информация о предоставлении судом правоохранителям, имеющим допуск к гостайне, временного доступа к указу пана Порошенко и решению СНБО о переходе украинских кораблей из Черного в Азовское море. Также предоставлена возможность изъятия этих документов, говорится в решении суда.

Из сообщения управления департамента контрразведки ГУ военной контрразведки СБУ о совершении преступления, каковым там считают "атаку" российских кораблей на "троицу" украинцев 25 ноября, следует, что "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" осуществляли переход во исполнение решения СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе" от 12 октября, введенного в действие указом президента № 320/218 от 23 ноября.

"Согласно ч. 2 ст. 163 УПК Украины, если сторона уголовного производства, которая обратилась с ходатайством, докажет наличие достаточных оснований полагать, что существует реальная угроза изменения или уничтожения вещей или документов, ходатайство может быть рассмотрено следственным судьей, судом без вызова лица, во владении которого они находятся", – говорится в сообщении.

Суд постановил предоставить правоохранителям временный доступ к указу № 320/2018 и решению СНБО от 12 октября 2018 г. с возможностью изъятия документов на бумажном носителе. Срок действия постановления установлен в течение 1 месяца со дня его принятия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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