Полуостров прикроют с моря новой системой контроля за надводной обстановкой

Министерство обороны РФ собирается усилить защиту морских границ России, разместив в Крыму систему слежения "Рубеж". Подобных средств контроля раньше на полуострове не применялось.



"Для охраны границ в данном районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля "Рубеж". Эта работа ведется", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "информированного собеседника".

Система "Рубеж" получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

Накануне представитель Южного военного округа полковник Вадим Астафьев сообщил о том, что в ближайшее время система противовоздушной обороны Крыма усилится еще одним комплексом С-400. После этого их станет четыре. В настоящее время на полуострове развернуты три дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Триумф" – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", – сообщил представитель Минобороны.

На данный момент Крым представляет собой одну из самых защищенных военных баз в стране. Полуостров надежно защищен с берега противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", с неба – С-400, а также истребительной авиацией, с моря – кораблями Черноморского флота. Недавно военные запустили первую очередь военного аэродрома "Бельбек", который в скором будущем будет принимать стратегические бомбардировщики.

В республике создан армейский корпус, в составе которого имеются соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Решение о размещении в Крыму системы "Рубеж", а также о переброске дополнительных комплексов С-400 и "Бал" было принято после инцидента в Керченском проливе. Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили государственную границу РФ в районе Крымского моста и были задержаны российскими пограничниками. Москва назвала действия украинской стороны провокацией, Киев объявил о введении в ряде регионов страны военного положения.