Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крым станет неприступным за "Рубежом"

Фото: www.globallookpress.com
Полуостров прикроют с моря новой системой контроля за надводной обстановкой

Министерство обороны РФ собирается усилить защиту морских границ России, разместив в Крыму систему слежения "Рубеж". Подобных средств контроля раньше на полуострове не применялось.

"Для охраны границ в данном районе поставлена задача внедрять и использовать автоматизированную систему технического контроля "Рубеж". Эта работа ведется", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "информированного собеседника".

По теме

Система "Рубеж" получает информацию от автономных радиотехнических постов. Каждый пост способен вести до 200 целей, определять их координаты, параметры движения и сопровождать, используя оптико-электронные системы.

Накануне представитель Южного военного округа полковник Вадим Астафьев сообщил о том, что в ближайшее время система противовоздушной обороны Крыма усилится еще одним комплексом С-400. После этого их станет четыре. В настоящее время на полуострове развернуты три дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Триумф" – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", – сообщил представитель Минобороны.

На данный момент Крым представляет собой одну из самых защищенных военных баз в стране. Полуостров надежно защищен с берега противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", с неба – С-400, а также истребительной авиацией, с моря – кораблями Черноморского флота. Недавно военные запустили первую очередь военного аэродрома "Бельбек", который в скором будущем будет принимать стратегические бомбардировщики.

В республике создан армейский корпус, в составе которого имеются соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Решение о размещении в Крыму системы "Рубеж", а также о переброске дополнительных комплексов С-400 и "Бал" было принято после инцидента в Керченском проливе. Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили государственную границу РФ в районе Крымского моста и были задержаны российскими пограничниками. Москва назвала действия украинской стороны провокацией, Киев объявил о введении в ряде регионов страны военного положения.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп не купился на провокацию Киева в Керченском проливе

Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам

В Москве идет массовая эвакуация

Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей