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"Фейковая сила": украинский военный отказал российскому "Балу" в мощи

Фото:Mil.ru
продолжениеКрым спрячут за "Рубежом"
В ВСУ пренебрежительно отозвались о вооружении РФ

Украинский офицер, замкомандира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самарский заявил, что переброшенные в Крым отечественные комплексы противокорабельной обороны "Бал" не смогут нанести серьезного ущерба Незалежной.

"Это... очередная... демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы", – сказал Самарский в эфире телеканала "Первый". Он добавил, что украинская разведка знала о том, что ракетные комплексы есть в Крыму и напомнил, что после воссоединения Крыма в распоряжении РФ оказались и украинские комплексы береговой обороны.

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В целом самарский невысоко оценил боеготовность российских военных. по его словам, Москва в реальности может сделать гораздо меньше того, чем рассказывает.

Следственный комитет России в феврале 2017 г. возбудил против подполковника Самарского уголовное дело за обстрелы Донецкой области по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), напоминает РИА "Новости" .

Российские ракетные комплексы "Бал" предназначены для контроля территориальных вод и проливов, защиты военно-морских баз и побережья на десантоопасных направлениях. В Крым это вооружение было переброшено после случившейся 25 ноября провокации украинских военных судов в Керченском проливе.


Валентина МАЙОРОВА
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