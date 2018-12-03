Украина оформляет развод с Россией

Петр Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве отношений

Киев решил окончательно отказаться от дружбы с Москвой. Если раньше действие договора о дружбе и сотрудничестве было приостановлено, то теперь украинские власти решили его разорвать. Президент страны направил соответствующий документ в парламент.



О внесении законопроекта сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. "Думаю, парламент сможет поддержать", – отметила она на заседании согласовательного совета, который транслировал телеканал "112 Украина".

Документ появился на сайте Верховной рады, однако сам текст проекта закона, как и сопроводительные документы, на сайте пока не обнародованы.

На прошлой неделе министр иностранных дел Павел Климкин заявил о том, что в ближайшее время Украина прекратит действие порядка 40 международных договоров, заключенных с Россией. Видимо, речь шла и об основополагающем документе, регулирующем взаимодействие двух стран.

По словам дипломата, за последнее время Киев уже "убил" 48 двухсторонних соглашений с Москвой. "Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило просто нашим украинским гражданам", – отметил он.

Климкин также добавил, что Киев в корне пересматривает всю двухстороннюю договорно-правовую базу с Россией, так как соглашения, заключенные до 2014 г., по его словам, не имеют смысла, передает РИА "Новости".

В начале сентября 2018 г. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал предложение Петра Порошенко о непродлении договора с РФ на следующие десять лет. Девятнадцатого сентября указ президента о введении в действие решения СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и РФ вступил в силу. Спустя два дня Министерство иностранных дел Украины направило ноту России о непродлении документа. При этом Киев особо подчеркивал, что речь идет не о денонсации договора, а о решении не продлевать его.

В Москве непродление договора называли деструктивным шагом и выражали сожаление в связи с этим решением. После инцидента в Керченском проливе разногласия двух стран усилились. На Украине ввели военное положение, запретили въезд в страну мужчинам из России и приняли ряд других мер.

Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия – десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.