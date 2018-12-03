Действующему украинскому лидеру посоветовали внимательно отнестись к обещаниям Запада

Президент Украины Петр Порошенко сейчас повторяет ошибку предыдущего главы государства, смещенного в результате госпереворота, Виктора Януковича, поскольку тот тоже был глубоко уверен в неприкосновенности своей власти.

Об этом заявил российский писатель и бывший замкомбата армии ДНР Захар Прилепин в эфире "Первого канала".

"Сейчас прозвучали слова, что якобы Порошенко ведет себя очень спокойно и ни о чем не переживает. Дело в том, что и Янукович перед тем, как его снесли, вел себя очень спокойно, потому что ему сказали, что будет все в порядке: "Витя, не переживай, мы не снесем тебя с должности". Петр Алексеевич должен обернуться и понять, что перед ним сидел человек, которому тоже пообещали, и тоже убрали", – сказал Прилепин в программе "Толстой. Воскресенье" (на видео примерно с 48 минуты).

По его мнению, Виктор Федорович имел на Западе разные преференции и ему также говорили: "Мы тебя не тронем, не переживай".

"И Петя тоже не переживает", – уверен писатель.

Однако, считает Прилепин, если пан Порошенко почувствует угрозу своей власти, то он будет способен пойти на большие жертвы.

"Если он почувствует, что его начинают где-то разводить те люди, которые его курируют, конечно же вот эта "шутка" с 24 людьми, которые должны были погибнуть, это самая малая арифметика, которую он может себе позволить. Он может пойти на радикально более серьезные жертвы", – констатировал писатель.

Ранее в понедельник, 3 декабря, стало известно о прибытии в порт Мариуполя танковой роты ВСУ. Об этом сообщил волонтер Сергей Тахмазов на своей странице в Facebook. Причем вхождение в город "узбагоительной" брони наблюдали около 30 журналистов "ведущих СМИ мира".

