Постмайданные вожди требуют вернуть в Незалежную гвозди

МИД Украины "прочирикал" о новой зраде – Книга рекордов Гиннесса зафиксировала неправильную принадлежность города Севастополя, выдав сертификат одного из достижений. Об этом заявила пресс-секретарь украинского ведомства Екатерина Зеленко.

Ранее в понедельник стало известно, что белорусу Александру Бендикову был выдан документ о мировом рекорде, где организация назвала Севастополь российским городом. Власти Незалежной тут же бросились в плач.

"Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннесса. Крым – это Украина. Рекорды должны быть честными", – написала пани Зеленко в Twitter.

Сертификат Бендикову выдан еще 26 мая 2018 г., сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Этот уроженец Печоры, в детстве переехавший с родителями в Могилев, обладатель уже восьми рекордов по мастерству баланса, установил очередной по балансированию гвоздей – он смог на шляпке одного гвоздя возвести конструкцию из 349 металлических стержней.

Напомним, что Севастополь и Крым вошли в состав РФ после референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Тогда крымчане подавляющим большинством высказались за возвращение региона в Россию.

