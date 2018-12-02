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В преддверии выборов и после позорного провала провокации в Керченском проливе Петру Порошенко неспокойно. Украинский лидер выступил с очередным бредовым заявлением.
Президент Незалежной опасается, как бы наша "страна-агрессор" не захватила Бердянск и Мариуполь. Своими тревожными предчувствиями Порошенко поделился с корреспондентом немецкой Funke Media Group. Отрывки из мощного интервью опубликовала пресс-служба главы государства.
Так, захват Бердянска и Мариуполя якобы планируется Россией для того, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым, заявил Порошенко. В доказательство он отчего-то привел Керченский конфликт, когда украинские корабли задержали за незаконное пересечение границы РФ.
"Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины", – высказался он.
К этим словам он присовокупил и призывы ввести новые санкции и остановить "Северный поток – 2". Эту часть интервью Порошенко опубликовал в своем Twitter. Часть пользователей сразу заподозрила, что подобные выводы – результат слишком частых возлияний. Напуганного президента Украины подняли на смех (орфография и пунктуация сохранены).
"Пеця,у тебя когнитивный диссонанс не возникает? Не допустить Северный поток и усилить санкции-во как! Прямо два-в-одном. Ты уж или крестик сними,или трусы надень. У нас на Руси поговорка есть-ласковое телятко двух маток сосёт. Изучай русский фольклор-хотя,уже и не к чему",
"Правильно, Петруха! Дави, не останавливайся! Ты уже почти уничтожил Украину, осталось совсем чуть-чуть. С уничтожением собственной ГТС ты особенно здорово справился. Короче, от ГРУ тебе "вэлыка подяка",
"Говорит что пить бросил?"
"Опять напился до белки убогий", – написали комментаторы.
Україні потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція стосовно агресивної поведінки Росії. Ми повинні зупинити «Північний потік-2». Ми повинні вже зараз думати про нові санкції. Про це сказав у розмові з німецькими журналістами Funke Media Group pic.twitter.com/yjaXpZly9x— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 декабря 2018 г.
В ФРГ хотят поставить Россию на место
Гражданин Незалежной "пересмотрел" телевизор