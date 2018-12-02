Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко привиделся захват Россией Бердянска и Мариуполя

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной снова призывает остановить "Северный поток - 2" и ввести санкции против РФ

В преддверии выборов и после позорного провала провокации в Керченском проливе Петру Порошенко неспокойно. Украинский лидер выступил с очередным бредовым заявлением.

Президент Незалежной опасается, как бы наша "страна-агрессор" не захватила Бердянск и Мариуполь. Своими тревожными предчувствиями Порошенко поделился с корреспондентом немецкой Funke Media Group. Отрывки из мощного интервью опубликовала пресс-служба главы государства.

По теме

Так, захват Бердянска и Мариуполя якобы планируется Россией для того, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым, заявил Порошенко. В доказательство он отчего-то привел Керченский конфликт, когда украинские корабли задержали за незаконное пересечение границы РФ.

"Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины", – высказался он.

К этим словам он присовокупил и призывы ввести новые санкции и остановить "Северный поток – 2". Эту часть интервью Порошенко опубликовал в своем Twitter. Часть пользователей сразу заподозрила, что подобные выводы – результат слишком частых возлияний. Напуганного президента Украины подняли на смех (орфография и пунктуация сохранены).

"Пеця,у тебя когнитивный диссонанс не возникает? Не допустить Северный поток и усилить санкции-во как! Прямо два-в-одном. Ты уж или крестик сними,или трусы надень. У нас на Руси поговорка есть-ласковое телятко двух маток сосёт. Изучай русский фольклор-хотя,уже и не к чему",

"Правильно, Петруха! Дави, не останавливайся! Ты уже почти уничтожил Украину, осталось совсем чуть-чуть. С уничтожением собственной ГТС ты особенно здорово справился. Короче, от ГРУ тебе "вэлыка подяка",

 "Говорит что пить бросил?"

 "Опять напился до белки убогий", – написали комментаторы.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Закрыть все порты: Берлин призвал наказать Москву за Керченский конфликт

В ФРГ хотят поставить Россию на место

Украинец сообщил о нападении спецназа РФ

Гражданин Незалежной "пересмотрел" телевизор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей