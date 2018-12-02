Глава Незалежной снова призывает остановить "Северный поток - 2" и ввести санкции против РФ

В преддверии выборов и после позорного провала провокации в Керченском проливе Петру Порошенко неспокойно. Украинский лидер выступил с очередным бредовым заявлением.

Президент Незалежной опасается, как бы наша "страна-агрессор" не захватила Бердянск и Мариуполь. Своими тревожными предчувствиями Порошенко поделился с корреспондентом немецкой Funke Media Group. Отрывки из мощного интервью опубликовала пресс-служба главы государства.

Так, захват Бердянска и Мариуполя якобы планируется Россией для того, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым, заявил Порошенко. В доказательство он отчего-то привел Керченский конфликт, когда украинские корабли задержали за незаконное пересечение границы РФ.

"Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины", – высказался он.

К этим словам он присовокупил и призывы ввести новые санкции и остановить "Северный поток – 2". Эту часть интервью Порошенко опубликовал в своем Twitter. Часть пользователей сразу заподозрила, что подобные выводы – результат слишком частых возлияний. Напуганного президента Украины подняли на смех (орфография и пунктуация сохранены).

"Пеця,у тебя когнитивный диссонанс не возникает? Не допустить Северный поток и усилить санкции-во как! Прямо два-в-одном. Ты уж или крестик сними,или трусы надень. У нас на Руси поговорка есть-ласковое телятко двух маток сосёт. Изучай русский фольклор-хотя,уже и не к чему",

"Правильно, Петруха! Дави, не останавливайся! Ты уже почти уничтожил Украину, осталось совсем чуть-чуть. С уничтожением собственной ГТС ты особенно здорово справился. Короче, от ГРУ тебе "вэлыка подяка",

"Говорит что пить бросил?"

"Опять напился до белки убогий", – написали комментаторы.