От Порошенко сбежал представитель по Крыму

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Власти Украины готовят новую провокацию на Крымском
полуострове. В преддверии этого события от Петра Порошенко бегут чиновники,
отвечающие за так называемые оккупированные территории. Среди них оказался постоянный
представитель главы государства по Крыму Борис Бабин.
Чиновник подал в отставку по собственному желанию. Президент страны прошение удовлетворил, сообщает УНИАН.
"Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению", – говорится в указе Порошенко, подписанном 2 декабря.
Бабин был назначен на должность постпреда в Крыму 17 августа 2017 года. Он заменил на этом посту Наталию Попович, которую украинские общественные активисты обвинили в бездеятельности.
По мнению российского политолога Александра Асафова, уход Бабина продиктован его нежеланием иметь отношение к возможному повторению провокационных действий со стороны украинских силовиков.
"Господин Бабин делает вполне доступный вывод о том, что ему из декоративной фигуры, которая изображает присутствие Украины в Крыму, вполне возможно, придется принимать участие в каких-либо действиях, связанных с провокациями. А у этого могут быть последствия для Бориса Бабина в международном трибунале или в других международных органах права и юстиции, которые будут работать с преступлениями, совершенными представителями украинской власти", – приводит мнение эксперта RT.
По мнению Асафова, "Бабин оказался умнее Порошенко", поскольку "решил сойти с дистанции, пока ситуация лично для него не стала нерешаемой".
Политолог не сомневается, что "с учетом провокации в Керченском проливе, тема Азовской акватории и Крыма теперь будет только нарастать". Порошенко прямо заинтересован в том, чтобы военное положение, введенное в десяти украинских областях, было продлено и распространилось на другие регионы страны. В этом случае президентские выборы будут отложены на более поздний срок, и глава государства сможет подольше удержаться у власти. Ведь шансы на его переизбрание минимальны.
В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и попытались прорваться в Азовское море. На предупреждения российских пограничников суда не реагировали. В результате нарушители были задержаны, трое украинских военных получили легкие ранения. По решению суда экипажи всех трех кораблей были посажены под арест на два месяца.
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