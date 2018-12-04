Нибиру
- В океане увидели знак скорого конца света
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Не за горами: названа новая дата конца света
152 новости
Пограничная служба Украины привела все свои корабли и катера в боеготовность в связи с военным положением в стране.
Как сообщают СМИ со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака, практически все они находятся в море.
Выработать единый ответ надеются США
Украинцев продолжает валить с ног то ли природный магнетизм лидера Незалежной, то ли что-то другое