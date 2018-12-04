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Украина привела корабли и катера в боеготовность

Фото: commons.wikimedia.org
продолжениеРыбакам из Одессы закрыли выход в море
Все они находятся в море

Пограничная служба Украины привела все свои корабли и катера в боеготовность в связи с военным положением в стране.

Как сообщают СМИ со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака, практически все они находятся в море.


Александр ИЛЬИН
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