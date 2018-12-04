Генпрокурор Незалежной рассказал о существовании в стране особого "фонда" на экстренный случай

Украина готова к переговорам с Россией об обмене арестованных за нарушение госграницы в Керченском проливе 25 ноября украинских моряков и уже сейчас предлагает обменять на них более 300 человек. Об этом заявил сегодня на брифинге в Одессе генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

По его словам, находящихся под следствием в РФ морских провокаторов есть на кого менять.

"У нас достаточный фонд обмена – более 300 лиц, осужденных за антигосударственную деятельность. Менять есть на кого", – раздалось из уст инженера электронной техники (трансляцию пресс-конференции вел телеканал "112"). Чиновник не уточнил, с какими паспортами эти современные рабы.



Он выразил сожаление, что Москва никак не хочет идти на такие шаги. Вероятно, в голове у украинского генпрокурора сложилась какая-то особая правовая мозаика.

"Когда мы сможем их освободить? Делаем все, чтобы это было как можно быстрее. К сожалению, противник, руководство Российской Федерации, не хочет идти на какие-либо разговоры освобождения незаконно задержанных в международных водах моряков, на обмен, который мы готовы провести", – подчеркнул пан Луценко.

Также генпрокурор сообщил, что военная прокуратура Украины в течение двух дней якобы установила "конкретных лиц из РФ, которым предъявлено обвинение в акте агрессивной войны относительно украинских Военно-морских сил".

"Все доказательства получены, оформлены и вручены в установленном законом порядке", – сказал он и добавил, что так называемая прокуратура Крыма, входящая в состав Генпрокуратуры Незалежной, тоже "открыла дело" в отношении лиц, которые привлекли к ответственности моряков украинских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также рейсового буксира "Яны Капу".

Однако, подчеркнул пан Луценко, "прямой перспективы" рассмотрения в международных судах этого дела нет, поскольку оно не рассматривалось в национальном судопроизводстве.

"Такие дела по отдельным эпизодам не могут рассматриваться в международном суде", – уточнил генпрокурор и тут же выразил уверенность, что судебный процесс состоится.

Кроме того, на брифинге был показан видеоролик мастеров украинских силовых структур, демонстрирующий "реконструкцию событий в Керченском проливе", который должен доказать, вероятно, неправомочные действия Погранслужбы РФ. Из многочасовых "гонялок" нашими пограничниками за украинскими моряками Киев смонтировал аж 10 минут доказательной базы. Комментировать нечего.

Зато необходимо вспомнить, что пан Луценко в самый разгар принятия постмайданными властями военного положения в стране неожиданно отправился в краткосрочный отпуск – аккурат накануне введения ВП он махнул в Японию. В общем, как писали украинские СМИ, генпрокурор, который был против данного шага, не присутствовал на заседании СНБО 25 ноября, когда президент Петр Порошенко и компания принимали это решение. И вот теперь он активно включился в работу.

Самопиаром на фоне "Керченской Цусимы" занялся и сам глава государства. Сначала он послал на убой моряков, а теперь пытается утирать слезы матерям и женам нарушителей российской госграницы, заявив заплаканным женщинам, что Россия обязана освободить их родственников. Душераздирающее видео пан Порошенко сразу же выложил в своем Facebook.

"Не русским неправедным судом судить наших ребят! Они по статусу, по Женевской конвенции являются военнопленными и не подсудны ни одному кремлевскому суду. Почему? Там нет ни правды, ни справедливости, ни закона", – написал верховный главнокомандующий, предвыборная провокация которого сорвалась в водах Черного моря.

По его мнению, "сегодня весь мир требует" от президента РФ Владимира Путина "освободить украинских героев и прекратить агрессию".

Ну что ж, президентская кампания у Петра Алексеевича со скрипом, но началась.

