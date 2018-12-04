Украинцев разворачивают на въезде в РФ

Россия фактически приняла симметричные меры после того, как Украина запретила мужчинам с паспортами РФ в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на территорию страны. Об этом заявил глава украинской Госпогранслужбы Петр Цигикал.

Он отметил, что Москва обещала не запускать бумеранг, но, исходя из его сведений, Россия прикрыла свои рубежи для украинских гостей, отправляя их восвояси без всякой на то причины.

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"Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать", – пожаловался начальник службы в интервью новостному каналу UATV.

Он провел параллель между поведением своих подчиненных и российских пограничников. Первые, по словам Цигикала, после отказа выдают протокол, тогда как соседи экономят на бумажках.

Он посоветовал соотечественникам по возможности отложить поездки в соседнее государство.

"Пользуясь случаем, я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период поездки в Российскую Федерацию, иначе они могут быть подвержены действию как специальных служб, так и возвращены обратно", – цитирует Цигикала "112 Украина".

После введения запрета на границах Незалежной развернули порядка 600 российских визитеров. Кого пропустить, а кого нет, украинцы, по всей вероятности, решают интуитивно, поскольку домой людей отправляют выборочно.

До недавних событий ежедневно украинскую границу пересекали около 5 тысяч наших соотечественников. Сейчас эта цифра сократилась в разы и составляет примерно 1 тысячу 300 человек.

Напомним, в последних числах ноября Украина закрыла свои границы для иностранцев. В отдельный черный список попали мужчины из России от 16 до 60 лет. До этого президент Петр Порошенко ввел в стране 30-дневный военный режим, сославшись на морской инцидент в Керченском проливе.