Граждане Незалежной проявляют открытое неповиновение своему президенту

На Украине появились первые признаки военного положения, очередной указ о котором подписал в среду, 29 ноября, президент Петр Порошенко.

В частности, в Винницкой области тестируют систему оповещения граждан о тревоге с помощью сирен. Кроме того, там определили, в какие больницы в случае начала боевых действий будут направлять раненых – всего на эти цели там выделили 6 медицинских учреждений, сообщает Telegram-канал "Зрада чи Перемога".

Власти Запорожской области оказались более щедрыми: там лечить военных готовы в 8 больницах.

В Черниговской области в состояние повышенной боевой готовности приведены все военные объекты.

Жители Харьковской области начали получать повестки с указанием "немедленно явиться в воинскую часть по месту жительства в связи с мобилизацией". Правда, в Минобороны Украины утверждают, что никакой мобилизации нет, это все провокация ГРУ, но местные все равно боятся.

Население Николаевской, Сумской и Херсонской областей действует по испытанному сценарию: люди бегут в магазин за товарами первой необходимости. С полок сметают соль, сахар, гречку, консервы, спички и свечи.

И это несмотря на то, что накануне вечером президент Незалежной специально обратился к народу с указанием панику не разводить, товары не скупать.

"Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль... Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет", – приводит "112" слова Порошенко.

Видимо, лидеру страны граждане не поверили. Да и цены растут. В Одесской области доллар в среду, 28 ноября, преодолел психологическую отметку в 30 грн, вот люди и спешат избавиться от накоплений, пока национальная валюта еще хоть сколько-то ценится.

Впрочем, в двух областях, где объявлено военное положение, не заметно паники: в Луганской и Донецкой. Там жизнь идет своим чередом. Без оглядки на Киев.

О намерении ввести в стране военное положение власти Украины заявили в воскресенье, 25 ноября, после провокации в Керченском проливе. На следующий день депутаты Рады одобрили данную инициативу, но возникла путаница: Порошенко говорил изначально о введении режима ВП на 60 дней, парламент согласился на 30. Однако президент уже подписал свой вариант, который и был опубликован. После подписал второй. А в среду, как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, – третий вариант.