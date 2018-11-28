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Лавров указал Киеву начало границ России в Черном море

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
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Глава МИД выдвинул свою версию "похода" украинских судов к Крымскому мосту

Корабли ВМС Украины вторглись 25 ноября в территориальные воды Российской Федерации в акватории Черного моря в точке, которая признавалась началом границы РФ киевскими властями еще до знаковых событий весны 2014 года. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместного брифинга с швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

"Даже если абстрагироваться от того, что произошло в марте 2014 г. в Крыму, нарушение украинскими судами территориальных вод Российской Федерации состоялось в той точке, которая и до 2014 г. официально признавалась всеми, включая Украину, началом территориальных вод Российской Федерации", – цитирует РИА "Новости" главу МИД РФ.

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Ранее в среду на этот факт обратил внимание в своем первом комментарии по инциденту президент страны Владимир Путин. Выступая на форуме "Россия зовет!", глава государства указал, что украинские суда – артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" - незаконно вошли в наши территориальные воды, которые были российскими еще до присоединения Крыма. Он назвал произошедшее провокацией киевских властей и нечистоплотной игрой с целью ввода военного положения, которое должно помочь президенту Петру Порошенко с его очень низким рейтингом в преддверии мартовских выборов подавить политических противников.

Почему в Москве пришли к выводу именно о провокационных действиях Киева, стало понятно все из той же пресс-конференции Лаврова. Он поведал о том, что сотрудники Погранслужбы РФ изъяли на украинских кораблях интересную документацию, к которой уже привлекли внимание зарубежных коллег, пишет РИА ФАН.

"Из документов следует, что это была спланированная заранее провокация в расчете на скандал с прицелом на достижение геополитических целей и с прицелом на решение внутренних проблем режима в Киеве", – заявил глава дипломатического ведомства.

С его точки зрения, Киеву нужно держать на плаву украинскую тему, дабы о соборной не забыли иностранные партнеры.

"Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали. В Америке, может, не устали, я не знаю", – сказал министр.

По мнению главы МИД РФ, на Западе до сих пор сожалеют, что не удалось в Крыму создать военно-морскую базу НАТО, но "ничего не поделаешь: таков ход истории, такова воля крымского народа".

Напомним, сегодня пан Порошенко с какими-то невероятными цирковыми кульбитами подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения на Украине" сроком на 30 дней в 10 областях страны. Понять толком, с какого числа, невозможно. С этим не справились даже украинские СМИ.

Однако точно известно, что поводом стал именно инцидент в Керченском проливе. В среду же Петр Алексеевич клятвенно обещал по окончании действия ВП более его не продлевать.

"Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь и никакое ограничение конституционных прав и свобод не состоится", – цитирует телеканал "112" украинского лидера.

Попомним ему эти обіцянки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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