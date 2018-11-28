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Незалежная как никогда близка к экономической и политической деградации. Если произойдет коллапс, потоки беженцев ринутся в Крым, что для России станет головной болью.
Первым забил тревогу глава крымского парламента Владимир Константинов. Он напомнил о керченском конфликте, который обострил российско-украинские отношения и послужил поводом (пусть и притянутым за уши) для введения 30-дневного военного положения в соседнем государстве. Теперь конституционные права украинцев на время ограничены. Это касается участия в выборах, свободы мысли и слова.
"Если произойдет коллапс, перед которым стоит Украина, могут хлынуть беженцы. Это для нас будет проблемой", – заявил Константинов, передают РИА "Новости".
По мнению политика, киевские власти живут одним днем, о чем свидетельствуют спонтанные государственные решения.
"Они не думают ни об экономике, ни о людях, ни о гуманитарных проблемах. Такое ощущение, что не только о своей жизни не думают, но и о жизни своих детей и внуков", – пояснил председатель Госсовета РК.
После инцидента в водах Черного моря украинский лидер Петр Порошенко ввел военный режим в стране, который, по мнению ряда экспертов, отразится на простых людях, напоминает "Царьград".
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