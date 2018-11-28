Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Крыму начались разговоры о новой волне беженцев

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Наплыв украинцев создаст лишние проблемы

Незалежная как никогда близка к экономической и политической деградации. Если произойдет коллапс, потоки беженцев ринутся в Крым, что для России станет головной болью. 

Первым забил тревогу глава крымского парламента Владимир Константинов. Он напомнил о керченском конфликте, который обострил российско-украинские отношения и послужил поводом (пусть и притянутым за уши) для введения 30-дневного военного положения в соседнем государстве. Теперь конституционные права украинцев на время ограничены. Это касается участия в выборах, свободы мысли и слова. 

По теме

"Если произойдет коллапс, перед которым стоит Украина, могут хлынуть беженцы. Это для нас будет проблемой", – заявил Константинов, передают РИА "Новости".

По мнению политика, киевские власти живут одним днем, о чем свидетельствуют спонтанные государственные решения.  

"Они не думают ни об экономике, ни о людях, ни о гуманитарных проблемах. Такое ощущение, что не только о своей жизни не думают, но и о жизни своих детей и внуков", – пояснил председатель Госсовета РК. 

После инцидента в водах Черного моря украинский лидер Петр Порошенко ввел военный режим в стране, который, по мнению ряда экспертов, отразится на простых людях, напоминает "Царьград".

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Париж и Берлин встали на сторону Москвы

Лидеры ЕС выступили против давления на Россию новыми санкциями после конфликта в Керченском проливе

В Москве идет массовая эвакуация

Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей