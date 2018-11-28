Украинцам посоветовали давать отпор людям в камуфляже

Спасти свои вещи жители Незалежной могут, лишь обратившись в полицию

В последнее время на Украине все чаще происходят странные инциденты. Недобропорядочные граждане в военной форме изымают у своих соотечественников имущество. Власти страны рекомендуют в таких случаях вызывать правоохранителей.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко рассказал, что недавно ему сообщили о подобных историях. Якобы в Мариуполе и Бердянске представители администраций ходят в камуфляжах. По словам Тимошенко, военкомы проверили жалобы и выяснили, что местные власти таким не занимаются.

Просто какие-то люди "грузят" других информацией, которая не соответствует действительности. Он дал понять, что такое происходит из-за введенного военного положения в стране.

"Если кто-то в камуфляже пришел забирать корову или машину – есть полиция. Обращайтесь в полицию – таких негодяев надо просто арестовывать и дальше разбираться", – заявил Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".

Три корабля Незалежной вошли в территориальные воды России 25 ноября. Российские пограничники задержали их. После этого в некоторых областях Украины ввели военное положение на 30 суток.