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Порошенко предрекли победу на выборах в роли главнокомандующего

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский эксперт уверяет, что в условиях войны шоумены останутся не у дел

В статусе верховного главнокомандующего действующий глава Незалежной Петр Порошенко ближе к выходу во второй тур на предстоящих в марте президентских выборах, нежели его оппоненты из мира шоу-бизнеса. Об этом заявил один из поклонников короля конфет и тортов известный украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

На фоне политического кризиса, происходящего в стране после инцидента с судами ВМС Украины в Черном море 25 ноября в территориальных водах РФ и введенного военного положения в ряде регионов соборной, якобы никто и ни при каких обстоятельствах не отменит выборы, уверен эксперт. По его мнению, такой шаг не в интересах пана Порошенко.

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"Выборы состоятся, отменить их невозможно, их ждут и граждане Украины, и весь политический класс. Де-факто выборы начались уже давно, вложены ресурсы, средства, энергия политических партий. К слову, если бы не выборы, то первоначальная редакция указа о военном положении была бы введена. Тот факт, что тот вариант мог обернуться отменой выборов, заставил искать компромисс", – сказал политолог в эфире НСН.

В Москве и даже на Западе считают, что устроенная киевскими властями провокация в керченском проливе, ставшая катализатором введения военного положения на Украине, выгодна Петру Алексеевичу, поскольку у него крайне низкий рейтинг, его не поддерживает электорат, а отмена выборов позволила бы ему удержаться в президентском кресле. Напомним, что СНБО и пан Порошенко первоначально планировали установить ВП на 60 дней, что точно отодвинуло бы сроки выборов, но на лидера нации надавили или депутаты Верховной рады, или кураторы из-за океана. В итоге военщина в стране объявлена на 30 суток, толком неизвестно, с какого по какое число.

Эксперт убежден, что постмайданному главе государства выгодно проведение выборов в марте 2019 г., поскольку "именно сейчас появляется шанс на достойное участие в выборной кампании". Причем не обязательно Петр Алексеевич должен победить, главное – достойно участвовать.

"Сейчас шансов у него на выход во второй тур вместе с Юлией Тимошенко больше. В условиях реальных угроз популярность любимых артистов, представителей шоу-бизнеса вроде Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука стремительно падает. Все эти фигуры уходят на второй план, давая бонусы Порошенко как главнокомандующему", – заявил пан Карасев.

Ранее в среду, 28 ноября, председатель Рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении очередных президентских выборов на Украине, окончательно утвердив дату 31 марта 2019 года. В понедельник соответствующий документ приняли депутаты 298 голосами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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