Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Невменяемые": украинский футболист жестко высказался о депутатах Рады

Александр Шовковскийн. Фото:facebook.com
продолжениеЗахарова: Запад знал о планах Порошенко
Адекватность политиков вызвала сомнения у известного спортсмена

Экс-вратарь киевского "Динамо", ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский пришел в ужас от выступления народных избранников в парламенте страны. По его словам, он давно не смотрит телевизор, однако события в Керченском проливе подтолкнули его обратиться к "прозрачному окну в трубе духовного мусоропровода". 

"Я не то, чтобы подозревал в невменяемости некоторых наших кандидатов на пост главы государства, я был уверен в этом И рад, что не ошибся в своих выводах", – написал Шовковский на своей страничке в Facebook (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Своим подписчикам Александр Владимирович посоветовал поменьше смотреть ТВ.

По теме

Три украинских военных корабля пересекли государственную границу России 25 ноября. В течение нескольких часов они выполняли опасные маневры, не отвечая на требования российских пограничной службы ФСБ. Суда были задержаны.



Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Трамп не купился на провокацию Киева в Керченском проливе

Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам

В Москве идет массовая эвакуация

Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей