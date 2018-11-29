Адекватность политиков вызвала сомнения у известного спортсмена

Экс-вратарь киевского "Динамо", ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский пришел в ужас от выступления народных избранников в парламенте страны. По его словам, он давно не смотрит телевизор, однако события в Керченском проливе подтолкнули его обратиться к "прозрачному окну в трубе духовного мусоропровода".

"Я не то, чтобы подозревал в невменяемости некоторых наших кандидатов на пост главы государства, я был уверен в этом И рад, что не ошибся в своих выводах", – написал Шовковский на своей страничке в Facebook (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Своим подписчикам Александр Владимирович посоветовал поменьше смотреть ТВ.

Три украинских военных корабля пересекли государственную границу России 25 ноября. В течение нескольких часов они выполняли опасные маневры, не отвечая на требования российских пограничной службы ФСБ. Суда были задержаны.









