Киев мог исказить керченский конфликт

Украинские власти способны манипулировать общественным мнением, заявил спикер словацкого парламента

Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко прокомментировал морской инцидент воскресного дня. Политик не исключает недосказанности со стороны украинского правительства при оповещении мирового сообщества о конфликте.

Вполне возможно, полагает Данко, что власти Киева приукрасили события в Керченском проливе. И таким образом могли манипулировать общественным мнением.

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"Украина нас уже однажды обманула – с якобы мертвым журналистом. Боюсь, что некоторые люди [на Украине снова] разыгрывают нас. Вызывает сомнение [продавливаемая установка], что в течение одного дня [когда стало известно об инциденте в Керченском проливе] все поняли, какая сторона [в данной истории] плохая", – заявил спикер словацкого парламента в эфире радио Expres.

Речь идет о лжеубийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Известие о его смерти появилось 29 мая. На следующий день СБУ показала живого репортера. А инсценировка нападения предназначалась для российских спецслужб, которые якобы готовили покушение на Бабченко.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, за незаконное пересечение границы российские пограничники арестовали три судна Незалежной с 24 военнослужащими. Все они заключены под стражу на 2 месяца. Конфликт в Керченском проливе перешел в дипломатическую плоскость.