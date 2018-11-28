Киев мог исказить керченский конфликт

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Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко прокомментировал морской инцидент воскресного дня. Политик не исключает недосказанности со стороны украинского правительства при оповещении мирового сообщества о конфликте.
Вполне возможно, полагает Данко, что власти Киева приукрасили события в Керченском проливе. И таким образом могли манипулировать общественным мнением.
"Украина нас уже однажды обманула – с якобы мертвым журналистом. Боюсь, что некоторые люди [на Украине снова] разыгрывают нас. Вызывает сомнение [продавливаемая установка], что в течение одного дня [когда стало известно об инциденте в Керченском проливе] все поняли, какая сторона [в данной истории] плохая", – заявил спикер словацкого парламента в эфире радио Expres.
Речь идет о лжеубийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Известие о его смерти появилось 29 мая. На следующий день СБУ показала живого репортера. А инсценировка нападения предназначалась для российских спецслужб, которые якобы готовили покушение на Бабченко.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, за незаконное пересечение границы российские пограничники арестовали три судна Незалежной с 24 военнослужащими. Все они заключены под стражу на 2 месяца. Конфликт в Керченском проливе перешел в дипломатическую плоскость.
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