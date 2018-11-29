Захарова: Запад знал о планах Порошенко

Украина решилась на провокацию в Керченском проливе при поддержке политиков других стран

Незаконная операция Украины в Керченском проливе была продумана заранее и проведена с одобрения зарубежных союзников Киева. В этом уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались – как минимум, знали – это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры. Это все не носит случайного характера", - подчеркнула Захарова в эфире Первого канала.

На это указывают, в частности, те оценки ситуации, которые сразу начали давать на Западе лидеры ряда государств и определенные СМИ. В частности, представители НАТО, ЕС, Канады, Польши тут же заявили о своей поддержке действий киевских властей, несмотря на то, что это украинская сторона нарушила международные и двусторонние договоренности.

Заранее заготовленной провокацией ранее назвал ситуацию в Керченском проливе и президент РФ Владимир Путин. Он счел данные события частью усилий нынешнего президента Украины Петра Порошенко в стремлении удержаться во главе страны как можно дольше.

Корабли ВМС Украины с расчехленным оружием вторглись в территориальные воды РФ 25 ноября. На требование российских пограничников остановиться не реагировали. В результате силовой операции нарушители были задержаны и препровождены в Керчь. Украинские военные моряки арестованы на 2 месяца. Киев отреагировал на это введением военного положения в приграничных регионах страны.