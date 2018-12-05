"Лучшая санкция": Киев нанесет удар по "Северному потоку - 2"

Инцидент в Керченском проливе поставил под угрозу российский проект

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "лучшую санкцию против России". По его мнению, остановить "агрессию" Москвы поможет только запрет на продолжение строительства "Северного потока – 2".

"Мы говорили о том, что нужно остановить "Северный поток – 2" и о том, что это была бы лучшая санкция против РФ, также как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран", – цитирует его издание "Европейская правда".

По теме Конфликт в Керченском проливе

Эту идею поддержали в американском госдепартаменте. По словам высокопоставленного чиновника, Европа должна отказаться от использования российского газопровода, что станет наказанием для Москвы за действия в Керченском проливе, передает РИА "Новости".

"Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем европейским союзникам, что "Северный поток-2" – плохая идея. И этот инцидент вносит большую ясность в это", – добавил чиновник.

Напомним, что 25 ноября три украинских судна нарушили границу России и направились к Керченскому проливу. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го.

