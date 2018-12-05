"Лучшая санкция": Киев нанесет удар по "Северному потоку - 2"

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Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "лучшую санкцию против России". По его мнению, остановить "агрессию" Москвы поможет только запрет на продолжение строительства "Северного потока – 2".
"Мы говорили о том, что нужно остановить "Северный поток – 2" и о том, что это была бы лучшая санкция против РФ, также как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран", – цитирует его издание "Европейская правда".
Эту идею поддержали в американском госдепартаменте. По словам высокопоставленного чиновника, Европа должна отказаться от использования российского газопровода, что станет наказанием для Москвы за действия в Керченском проливе, передает РИА "Новости".
"Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем европейским союзникам, что "Северный поток-2" – плохая идея. И этот инцидент вносит большую ясность в это", – добавил чиновник.
Напомним, что 25 ноября три украинских судна нарушили границу России и направились к Керченскому проливу. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го.
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