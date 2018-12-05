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Австрия отстаивает "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеТруба "Северного потока - 2" заполнится под завязку
Вена рассчитывает, что труба будет проложена в срок

Газопровод "Северный поток – 2" отвечает интересам энергобезопасности Европы, поэтому Австрия продолжит поддерживать данный проект. Об этом заявил глава Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка.

"Мы заинтересованы в проекте газопровода "Северный поток – 2", чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза", – подчеркнул Соботка, выступая в среду, 5 декабря, в Госдуме.

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Австрийский нефтегазовый концерн OMV является одним из пяти европейских компаний – соинвесторов российского проекта "Северный поток – 2". При этом власти Республики настаивают: не надо смешивать политику с коммерцией. Европе нужен газ – своего у нее почти нет, СПГ обходится дорого. Выход – увеличение поставок трубопроводного голубого топлива из России.

Этой позиции Вена придерживается строго. Поэтому ни разгульные свадьбы, ни шпионские скандалы, ни стрельба в Керченском проливе не являются для Австрии поводом для пересмотра взглядов на "Северный поток – 2".

Аналогично ведет себя Германия.

Интересно, что наиболее рьяными противниками строительства газопровода в Европе являются страны, экономика которых всецело зависит от стран-локомотивов ЕС и выделяемых им Брюсселем дотаций. Польша, прибалтийские республики, Украина при любой возможности требуют запретить "Северный поток – 2".

Дошло до того, что разрешение на эксплуатацию российского газопровода в Европе предлагают связать с судьбой украинских военных моряков, арестованных в России: дескать, не отпустите – не построите.

В Москве все это видят и понимают, что проект искусственно политизируется. "Риски, связанные с политизацией "Северного потока", риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств в отношении "Северного потока", существуют. Мы прекрасно их видим и отдаем себе в этом отчет", – признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что это произошло "не вчера", пишет RT.

Газопровод "Северный поток –2" пройдет от побережья России до Германии через Балтийское море. Завершение строительства планируется в конце 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ
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