Свадебное поздравление Путина не смягчило удар

В Вене рассказали, когда наступит перерыв в ограничительных мерах против Москвы. По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, время еще не пришло, на данный момент санкции неизбежны.

"Мы всегда придерживались санкций [в отношении России]. Санкции необходимы до тех пор, пока у них есть причина. Пока санкции будут необходимы, мы будем их придерживаться", – цитирует главу правительства агентство АВА.

Курц также отметил, что Австрия поддерживает партнерство РФ и ЕС.

Накануне из-за керченского конфликта она обмолвилась о новых антироссийских санкциях, что совершенно непонятно, учитывая достаточно теплые отношения между странами. Ведь буквально в августе наш президент Владимир Путин гулял на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. По мнению замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Андрея Климова, новые санкции Вене кто-то нашептал.

"Приглашение на свадьбу президента России и его дружеские отношения не исключают давления на власти Австрии со стороны ее партнеров по Европейскому союзу. Хотя Австрия не является членом НАТО, но она входит в ЕС и сильно зависит от его экономики и от США. Лично я не думаю, что подобное заявление Карин Кнайсль сделала добровольно", – заявил он Daily Storm, напомнив о шпионском скандале, который, по мнению сенатора, всплыл с подачи третьих лиц.

Впрочем, круг подозреваемых не так уж широк. Сейчас Австрия председательствует в Евросоюзе и имеет полное право возобновить разговоры вокруг антироссийских санкций, чем могут воспользоваться недоброжелатели Кремля. Такого мнения придерживается экс-представитель России в Европейском сообществе в Брюсселе доктор юридических наук Василий Лихачев.

"Появление этой стратегии Госдепа говорит о том, что США всерьез взялись за Австрию не только в политическом, но и экономическом плане. Поэтому сейчас идет очень сильное давление на руководство Австрийской Республики не изнутри ЕС, а извне, прежде всего из Вашингтона", – заключил эксперт.

Он подчеркнул, что шпионская история была своеобразной проверкой на прочность для австрийской дипломатии и для Курца в частности. Он ее не прошел.