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"Северный поток - 2" будет полностью заполнен газом

Фото: www.globallookpress.com
Российского топлива хватит на всех маршрутах

Увеличение добычи газа на месторождениях Ямала позволит обеспечить топливными ресурсами проект "Северный поток – 2". Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин во время телемоста по случаю ввода в эксплуатацию третьего газового промысла "Бованенково".

"Рост газодобычи еще больше будет укреплять энергетическую безопасность России, наш экспортный потенциал, полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как "Северный поток – 2", строительство которого уже активно идет", – цитирует ТАСС главу государства.

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По его словам, ввод новых промыслов даст дополнительные возможности, чтобы ускорить газификацию российских городов и населенных пунктов.

"16,7 трлн кубометров газа только на Ямале – это огромные, мирового уровня запасы, которые позволят России уверенно двигаться в направлении укрепления своей энергетической безопасности, обеспечить надежными поставками наших партнеров за рубежом", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в начале 2019 г. руководство страны проведет отдельное заседание по газификации РФ.

Введенный в среду, 5 декабря, последний – третий по счету – газовый промысел уникального Бованенковского газового месторождения означает, что добыча голубого топлива на Ямале выйдет на полную мощность, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также сегодня открывается вторая нитка газопровода "Ухта – Торжок", что позволит увеличить поставки ямальского газа в центральную часть России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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