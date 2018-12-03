Германия держится за "Северный поток-2" ради Украины

У решения ФРГ поддерживать строительство трубы оказалась политическая подоплека

Если Берлин заставит немецкие компании выйти из проекта "Северный поток – 2", пострадают интересы в первую очередь Киева. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По мнению немецкого дипломата, отказ от реализации совместного с "Газпромом" проекта газопровода не остановит прокладку трубы. Однако Германия тут же лишится эффективного рычага воздействия на Россию.

"Строительство все равно продолжится, но не останется никого, выступающего в защиту альтернативного газового транзита через Украину. Вот почему мы считаем важным сохранять политическую вовлеченность", – приводит Reuters слова министра.

Ранее о том, что Германия не должна отказываться от "Северного потока – 2" из-за российско-украинского конфликта в Керченском проливе, высказалась потенциальная преемница канцлера Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Впрочем, политик заявила, что в качестве наказания Берлин может сократить объемы закупаемого у России голубого топлива.

При этом сама Меркель прежде не раз настаивала, что "Северный поток – 2" – исключительно коммерческий проект, в котором не нужно искать политическую подоплеку.

"Северный поток – 2" предназначен для прямых поставок российского газа в Европу. Он пройдет параллельно газопроводу "Северный поток" от побережья РФ до ФРГ по дну Балтийского моря.