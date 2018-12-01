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Закрыть все порты: Берлин призвал наказать Москву за Керченский конфликт

Фото: www.globallookpress.com/ Russian Defence Ministry
В ФРГ хотят поставить Россию на место

Генеральный секретарь немецкого "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвал ЕС и США закрыть свои порты для российских судов из-за инцидента в Керченском проливе.

По его словам, западные политики должны дать жесткий ответ на "агрессивные" действия Кремля.

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"Одним из возможных ответов, например, может быть недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена", – цитирует Карренбауэра журнал Stern.

Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море 25 ноября. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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