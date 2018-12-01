Закрыть все порты: Берлин призвал наказать Москву за Керченский конфликт

Нибиру
- В океане увидели знак скорого конца света
- Меньше месяца: названа новая дата конца света
- Не за горами: названа новая дата конца света
Генеральный секретарь немецкого "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвал ЕС и США закрыть свои порты для российских судов из-за инцидента в Керченском проливе.
По его словам, западные политики должны дать жесткий ответ на "агрессивные" действия Кремля.
"Одним из возможных ответов, например, может быть недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты, пока ситуация с Украиной не будет разрешена", – цитирует Карренбауэра журнал Stern.
Три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море 25 ноября. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го.
НАТО задумалась над мерами наказания Москвы
Все могло быть гораздо хуже для украинских моряков