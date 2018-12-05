Американцы пообещали россиянам боль и страдания

США угрожают России последствиями из-за ситуации в Керченском проливе

Госдеп буквально выставил Москве ультиматум. В ведомстве заявили, что военнослужащие Украины, которые были задержаны за нарушение границы РФ в Черном море, должны отправиться домой на своих кораблях. Иначе Соединенные Штаты накажут Россию.

Высокопоставленный чиновник из Госдепа считает, что ситуация в Керченском проливе – это "акт агрессии" и "явная военная эскалация и нарушение международного права и свободы судоходства" со стороны России.

По теме Конфликт в Керченском проливе

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", – цитирует послание политика, которое было разослано пресс-службой ведомства, агентство РИА Новости.

Он добавил, что США регулярно предупреждают Россию о ее агрессивном поведении во всех сферах, и оставить этот инцидент без внимания было невозможно. И "закрывать глаза" на действия Москвы американцы не планируют.

Чиновник также настоятельно порекомендовал ЕС отказаться от "Северного потока-2". По его мнению, если газопровод будет проходить в обход Незалежной, то средства устрашения на Россию не будут иметь никакого влияния, это лишь развяжет россиянам руки.

Любопытно, что чиновник разослал это заявление СМИ, не указав свое имя. В послании он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. С американской стороны эту должность занимает госсекретарь Майк Помпео, а с украинской – глава МИД Павел Климкин.

Три корабля ВМС Украины нарушили территориальные воды России 25 ноября. После чего моряков арестовали и поместили в СИЗО на два месяца. Президент Незалежной Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 30 дней.