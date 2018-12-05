Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцы пообещали россиянам боль и страдания

Фото: www.globallookpress.com
США угрожают России последствиями из-за ситуации в Керченском проливе

Госдеп буквально выставил Москве ультиматум. В ведомстве заявили, что военнослужащие Украины, которые были задержаны за нарушение границы РФ в Черном море, должны отправиться домой на своих кораблях. Иначе Соединенные Штаты накажут Россию.

Высокопоставленный чиновник из Госдепа считает, что ситуация в Керченском проливе – это "акт агрессии" и "явная военная эскалация и нарушение международного права и свободы судоходства" со стороны России. 

По теме

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", – цитирует послание политика, которое было разослано пресс-службой ведомства, агентство РИА Новости.

Он добавил, что США регулярно предупреждают Россию о ее агрессивном поведении во всех сферах, и оставить этот инцидент без внимания было невозможно. И "закрывать глаза" на действия Москвы американцы не планируют.

Чиновник также настоятельно порекомендовал ЕС отказаться от "Северного потока-2". По его мнению, если газопровод будет проходить в обход Незалежной, то средства устрашения на Россию не будут иметь никакого влияния, это лишь развяжет россиянам руки.

Любопытно, что чиновник разослал это заявление СМИ, не указав свое имя. В послании он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. С американской стороны эту должность занимает госсекретарь Майк Помпео, а с украинской – глава МИД Павел Климкин.

Три корабля ВМС Украины нарушили территориальные воды России 25 ноября. После чего моряков арестовали и поместили в СИЗО на два месяца. Президент Незалежной Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 30 дней. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Провокация или нет: НАТО найдет виновника Керченского конфликта

Выработать единый ответ надеются США

Вот это перегар: Порошенко довел женщину до обморока

Украинцев продолжает валить с ног то ли природный магнетизм лидера Незалежной, то ли что-то другое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей