Евросоюз лишился единства из-за вопроса о санкциях

В Европе не знают, как реагировать на ситуацию в Азовском море

В Евросоюзе полный раздрай. В понедельник, 10 декабря, в Брюсселе должно состояться заседание глав МИД европейского объединения, к ним приглашен министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Они должны будут решить, какие меры принять после обострения конфликта РФ и Украины по Азовскому морю. А стороны до сих пор не могут договориться.

"Дискуссия сейчас не о том, нужны ли санкции, а о том, что делать в Азовском море, чтобы снизить напряженность, чтобы способствовать установлению диалога между двумя сторонами и прийти к решению. То есть нужно договориться о мерах поддержки Украины и послать ряд сильных сигналов", – рассказал РИА "Новости" источник в дипломатических кругах в Брюсселе.

Проблема в том, что некоторые страны настаивают на введении новых антироссийских санкций, а другие выступают категорически против этого. "На данный момент по этому вопросу среди 28 стран согласия нет", – констатировал дипломат. По его мнению, это очень сложная ситуация.

"Потому что если каждый придет на встречу со своими предложениями, которые другие не поддержат, какой сигнал мы тогда направим?" – отмечают в Брюсселе.

Отношения между Москвой и Киевом обострились 25 ноября, когда 3 корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, проигнорировали сигналы российской стороны и были задержаны в результате силовой операции. При этом Украина обвинила Россию в агрессии и обратилась к союзникам и НАТО с просьбой помочь дать отпор.