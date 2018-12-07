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Хромой и без пальцев: на Украине узнали о состоянии арестованных в России моряков

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
продолжениеЗапад вооружит Украину для атаки на Донбасс
В легкий характер ранений пострадавших военных чиновники Незалежной не верят

Украинские моряки, получившие травмы во время столкновения погранслужбы ФСБ РФ с незаконно проникшими на территорию России военными кораблями Украины, на самом деле тяжело ранены. Так утверждает советник командующего Военно-морскими силами Украины Виктория Христенко.

По ее данным, полученным от некоего человека, который видел моряков в СИЗО Симферополя, у одного из моряков ампутированы пальцы рук, у другого тяжелое ранение ног.

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"То, что он передвигается с костылями, ни о чем нам не говорит. Мы не видим его ранений и какую ему сделали операцию в изоляторе", – заявила Христенко в эфире телеканала "Прямой". Ее возмутило, что раненых содержат в том же СИЗО, что и здоровых моряков.

Военную советницу не смутило даже сообщение адвоката Евгении Закревской о том, что получившие травмы украинцы содержатся в медицинской части "Матросской Тишины" и получают все необходимое лечение. В частности, двум из них наложен гипс.

"Им делают перевязку, ставят капельницы. Администрация изолятора выдала зимнюю одежду и обувь, чистое постельное белье... Качеством питания раненые довольны, претензий любых к медикам санитарной части изолятора или инспекторам УФСИН Москвы не имеют", – рассказала Закревская.

По ее сведениям, пишет "112", в настоящее время сотрудник контрразведки СБУ Василий Сорока, получивший осколочное ранение руки, находится в одиночной камере. Моряк Андрей Эйдер с осколочными ранениями ног делит камеру с двумя компаньонами. Для прогулок ему выдали трость. У третьего раненого – моряка Андрея Артеменко – травма руки и глаза. Он тоже сидит с двумя сокамерниками.

Накануне их посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она рассказала, что более двух часов беседовала с украинскими моряками об их состоянии и условиях содержания.

"Жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания", – написала Москалькова в Instagram.

По ее информации, "медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья". В свободное время украинские моряки могут пользоваться местной библиотекой и писать письма родственникам.

О том, что заключенные украинцы получают весточки с родины, ранее сообщила активистка Виктория Ивлева.

"Администрация заведения СИЗО-1 "Матросская Тишина" сообщает вам, что письмо 2229448 прошло цензуру и вручено адресату 6 декабря 2018", – опубликовала она извещение ФСИН.

По решению суда, экипажи трех задержанных 25 ноября в Керченском проливе кораблей ВМС Украины, в том числе два сотрудника СБУ, арестованы на 2 месяца. На время следственных действий их перевезли из Крыма в Москву.

Фоторепортаж
Украинские моряки встретят Новый год в СИЗО
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Снимок с видео/Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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