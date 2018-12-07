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Запад вооружит Украину для атаки на Донбасс

Фото: www.globallookpress.com
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Военное положение ввели для того, чтобы ускорить поставки оружия и спецтехники

Президент Незалежной Петр Порошенко ввел особый режим в стране для того, чтобы выпрашивать у западных покровителей оружие и боеприпасы. В этом признался министр обороны Украины Степан Полторак.

"Военное положение дает нам возможность развернуть сотрудничество с нашими партнерами. У нас есть договоренность, в ближайшее время мы подпишем контракты на поставку оружия, техники, оборудования", – заявил глава оборонного ведомства в эфире телеканала "Прямой".

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Полторак не уточнил, из каких именно стран на Украину будут завозить вооружение, но очевидно, что речь идет о членах Североатлантического альянса. Этим участие НАТО в украинских делах не ограничится.

До конца года, по словам чиновника, несколько министров обороны стран альянса посетят Украину. Они приедут, "чтобы еще раз на месте посмотреть ситуацию, в частности для того, чтобы оказать помощь – практическую и техническую".

Тем самым Полторак косвенно подтвердил догадки о том, что Киев готовит военное наступление на Донбасс перед Новым годом. Специально с этой целью на Украину в ближайшее время приедет команда американских консультантов. Атака начнется в период действия военного положения (до 26 декабря), а после того как завяжется бой, президент страны продлит действие особого режима. Скорее всего, старт предвыборной кампании и сами выборы будут отложены на неопределенный срок.

Украина в ходе наступления на непризнанные республики будет использовать не только сухопутные войска, но и военно-морской флот. В том же телеэфире Полторак объявил о намерении Украины и дальше использовать Керченский пролив для переброски военных кораблей из Черного в Азовское море.

"Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и прежде. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море. Когда будем готовы к проведению следующего перехода для ротаций наших подразделений, мы будем совершать такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав", – сказал руководитель Минобороны.

Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили морскую границу РФ и попытались незаконно прорваться в Азовское море под Крымским мостом. Корабли погранслужбы ФСБ задержали нарушителей. Москва сочла действия украинских моряков провокацией. Киев объявил о введении военного положения в десяти регионах страны.

Андрей ФИЛАТОВ
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