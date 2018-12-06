Украинские военачальники признались в любви к граблям

Корабли ВМС Украины и дальше будут совершать проходы через Керченский пролив в формирующуюся базу флота на берегах Азовского моря. Об этом заявил министр обороны Незалежной Степан Полторак в четверг, 6 декабря.

При этом он признался, что "прямо вот сегодня никто никуда не ходит".



"Мы, когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, будем осуществлять такие же проходы", – сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Глава Минобороны подчеркнул, что при прохождении военных кораблей они не досматриваются, и следовать боевые суда будут с соблюдением всех международных норм и правил.

Пан Полторак надеется, что к "тому времени", надо полагать, когда украинские ВМС подготовятся, давление Запада на власти России "даст им понять, что они не выполняют международные обязательства".

Также министр добавил, что если Незалежная откажется от прохода своих военных кораблей через Керченский пролив, это будет означать, что "Россия полностью оккупировала" Азовское море.

Остается узнать, что собрался бросить в "плен" Погранслужбе РФ пан Полторак. На сегодня в распоряжении ВМСУ осталось менее 10 боевых единиц: фрегат "Гетман Сагайдачный", корвет "Винница", средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", рейдовый тральщик "Геническ", бронекатер "Аккерман". Где-то в ремонте американский секонд хенд в количестве двух штук – два катера береговой охраны класса "Айленд". Еще парочка отечественных десантных катеров проходят испытания.

В настоящее время общая численность кораблей, катеров и судов вспомогательного флота ВМСУ составляет примерно 50 единиц.