Америка нашла повод тряхнуть оружием

Одними экономическими санкциями Россия за события в Керченском проливе не отделается. В Вашингтоне обсуждают возможность дополнительных поставок оружия на Украину и даже привлечение военных сил НАТО. Об этом заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

"США рассматривают различные шаги", – сообщил дипломат. Он отметил, что хотя уже не работает на американское правительство, но у него остались связи в Белом доме, в Конгрессе. Поэтому он точно знает, какие антироссийские меры на подходе.

"Уже обсуждали возможность санкций против "Северного потока – 2", в отношении всех грузов, которые идут с российской стороны Азовского моря, другие экономические санкции", – рассказал он "Апострофу". "Рассматривают и военную силу, общую миссию НАТО и ЕС по установлению фактов, предоставление Украине нового оборудования, которое улучшит способность страны обороняться. Говорят о противокорабельных ракетах, морской радиолокационной системе, патрульных катерах", – поделился информацией Тейлор.

Кроме того, обсуждается увеличение присутствия сил НАТО в Черном море.

"НАТО может проводить совместные с Украиной учения в Черном море, есть вариант размещения дополнительных военно-морских сил НАТО в Черном море", – сообщил экс-посол.

По его словам, для американской стороны инцидент между РФ и Украиной 25 ноября оказался полной неожиданностью. Но в Вашингтоне приняли точку зрения Киева и оценили произошедшее как "односторонний акт агрессии Москвы".

Корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ 25 ноября. На сигналы российских пограничников они не реагировали и были остановлены в результате силовой операции ФСБ.