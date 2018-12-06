"Не боятся потом не выйти?": США идут в Черное море

Отчаянные американцы решили оказать помощь украинцам на свой страх и риск

США собираются отправить свой боевой корабль в акваторию, чтобы поддержать Незалежную в ситуации с Россией в Керченском проливе. Вашингтон пойдет на такой шаг в ответ на "агрессивные" действия россиян по отношению к украинцам.

Военнослужащие Штатов уже попросили Госдепартамент сообщить Турции о том, что их корабль окажется в Черном море, пройдя через Босфор. Согласно конвенции Монтре 1936 г. американцы обязаны предупредить об этом не менее чем за 15 дней. При этом, как уточняет "Пятый канал", нечерноморские суда могут находиться в акватории не более 21 дня.

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О планах США стало известно телеканалу CNN от источников в правительстве. Представитель флота США Кайл Рейнс заявил о том, что военные всегда готовы помочь, когда их об этом просят.

"Мы обеспечиваем безопасность и стабильность в регионе, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы сохраняем за собой право действовать в рамках международных норм и законов", – заявил Рейнс.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что попытка США оказать давление на Россию ничем хорошим не закончится. Указать Москве на ее место военным путем не удастся.

"Главное, что нужно понимать, а сенатор призывает ввести корабли и якобы это осуществит давление. Не боятся они потом не выйти из Черного моря? Если они будут вести себя неподобающим образом, осуществлять давление – это закончится крайне плачевно", – сообщил Клинцевич в разговоре агентством НСН.

Он посоветовал США не пугать Россию, ведь это бесполезно – Москву невозможно "поставить на колени", с ней можно только договориться. Эксперт также порекомендовал американцам выучить русский язык, чтобы понимать, с кем они имеют дело.

Ранее Петр Порошенко выразил надежду на то, что США не просто встанут на сторону Украины, но и помогут стране конкретными действиями.



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