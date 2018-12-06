США бросили вызов России в Тихом океане

Американский корабль устроил провокацию вблизи от Владивостока

Соединенные Штаты решили повторить недавний трюк Киева в Керченском проливе. Эсминец Военно-морских США McCampbell вплотную подошел к заливу Петра Великого, где находится российская база ВМС, чтобы показать в действии свое право пользоваться этой акваторией.



Как заявил представитель ВМС США Рейчел Макмарр, Вашингтон считает, что Москва не имеет права претендовать на указанную часть Японского моря, так как она расположена в 12 милях от береговой линии РФ. При этом он не стал уточнять, какие претензии на счет этой акватории предъявляла Москва.

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"McCampbell проплыл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран", – сказал Макмарр, которого цитирует CNN.

Тем самым Америка дала понять России, что ее военные будут перемещаться везде, где это разрешено международными законами, то есть не только в Японском море, но и в "других местах по всему миру".

При этом представитель американских ВМС также подчеркнул, что действия эсминца McCampbell, вооруженного ракетами "Томагавк", никак не связаны с Керченским конфликтом между Россией и Украиной.